Yo Soy Castings 2026: “Reyli Barba” sorprendió sin haber tomado clases de canto ni pisado un escenario

Maycol Zelada vino a cantar como “Reyli Barba”, vocalista de la agrupación “Elefante”. Tras los primeros instantes de la presentación, el jurado tuvo una grata sorpresa con su nivel de canto y la calidad de su imitación. La devolución consistió en sus diversas virtudes, y reconocieron su gran proyección y talento.

Ricardo Morán comentó: “Muy bien para nunca haber recibido clases de canto y nunca haberte parado en un escenario. Creo que podrías hacer un trabajo incluso mejor, si te dedicas a eso en las siguientes semanas que vas a tener, porque yo te voy a decir que sí”.

Igualmente, Carlos Alcántara dijo: “Estoy feliz por ti, porque me parece que tienes mucho talento y yo también voy a decir que sí”.

Antes de darle la bienvenida, Jely Reátegui le recomendó agregar matices a su imitación para que no sea una interpretación plana.

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