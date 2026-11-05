Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Andrea Bocelli”: “Cantar fuerte y grave no es cantar como Bocelli”

Jorge Díaz Abanto vino a cantar como “Andrea Bocelli”. En su presentación, el participante demostró un canto muy acentuado en los graves y con gran proyección; sin embargo, no mostró técnica alguna, según el jurado. Así lo comentó Ricardo: “Cantar fuerte y cantar grave no es cantar como Andrea Bocelli”, dejando en claro que puede tener características similares, mas no hay imitación del personaje y le dio el primer “no” de la mesa.

De igual forma, Cachín y Jely Reátegui coincidieron con Morán, ya que no percibieron el parecido al personaje, pero Jely le sugirió volver habiendo llevado clases de canto para mejorar su técnica vocal y aprovechar su proyección de voz.

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