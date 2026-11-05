Yo Soy Castings 2026: “Ricardo Arjona” convenció al jurado con una versión en salsa de “Historia de Taxi”

Yorbin Ramirez vino a imitar a “Ricardo Arjona”. En la dinámica de preguntas con el jurado le preguntaron si había tomado clases de canto y reconoció sin culpa: “Solamente la experiencia de los shows, pero sé que con la escuela de Yo Soy puedo aprender bastante”. Ricardo Morán contestó: “Para eso, hay que entrar primero”, dejando en claro que no se debe premeditar la decisión del jurado.

Con esa confianza y talento, Yorbin se lució con su gran parecido en el timbre de voz y asumió el reto de cantar el tema “Historia de Taxi” en versión salsa. Ricardo Morán lo señaló: “Curiosamente, toda la primera parte a mí me ha parecido bastante sólida; me ha parecido mejor. Tú has optado por esta versión (…) bien ahí por la innovación, pero creo que ahí no estaba funcionando tan bien. Por lo que escuché, me basta; yo te digo que sí”.

Jely Reátegui coincidió con Ricardo en cuanto a la elección de la canción, ya que al final de las frases no llegaba con buena respiración. En cambio, lo felicitó por su voz hablada, algo con lo que Ricardo también estuvo de acuerdo. Así dijo “sí” a su casting.

Por último, Carlos Alcántara le dijo que le encantó y, al contrario, lo animó a perfeccionar esta versión del tema de Arjona, ya que es diferente al repertorio del artista.

¿Logrará “Ricardo Arjona” perfeccionar su versión en salsa en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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