Yo Soy Castings 2026: ¡Psicólogo clínico sorprende al jurado como Miguel Bosé! Cerraron los ojos y lo escucharon

Patrick Becerra, joven de 26 años de Cajamarca, llegó dispuesto a demostrar que podía convertirse en Miguel Bosé. Aunque recientemente se colegió como psicólogo clínico, también tiene una banda de rock llamada Awki y contó que conoce la música del artista desde pequeño gracias a su madre.

Para su audición eligió “Morena mía” y sorprendió al jurado con un timbre muy parecido al cantante español. Sin embargo, Ricardo Morán señaló que, aunque al cerrar los ojos escuchaba a Bosé, al mirar al participante notaba “una marcación, un tanto robótica”, por lo que su voto fue negativo.

Cachín coincidió en que la voz era su principal fortaleza y le recomendó estudiar videos antiguos y actuales de Bosé para trabajar sus movimientos. Yiddá Eslava, por su parte, le pidió que dejara atrás la inseguridad y demostrara su sensualidad sobre el escenario. “Tienes que tener seguridad y creértela”, le aconsejó. Finalmente, Patrick recibió dos votos a favor y pasó a la siguiente etapa.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!