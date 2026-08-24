Yo Soy Castings 2026: ¡De cantante de rock y diseñadora de upcycling a Dolores O’Riordan!

Brittany Petit llegó desde Chaclacayo para demostrar que su talento va mucho más allá de su emprendimiento de slow fashion. La joven crea prendas y accesorios mediante upcycling con cometas de kitesurf, además de componer canciones y trabajar en su primer EP.

Motivada por un conocido relacionado con el programa, decidió audicionar como Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries. Desde los primeros segundos, Jely Reátegui destacó el parecido de su timbre, aunque advirtió que los nervios estaban haciendo que su cuerpo y voz se contrajeran. “Confía en ti, empodérate, créetela“, le recomendó antes de darle su sí.

Cachín también reconoció el parecido vocal y aseguró que este se hacía aún más evidente cuando Brittany lograba relajarse. Por su parte, Ricardo Morán señaló que tiene las condiciones para el personaje, pero debe trabajar su inseguridad y presencia escénica.

Finalmente, Brittany recibió los tres sí y pasó a la siguiente ronda. Ricardo le recomendó incluso trabajar con un coach para fortalecer su seguridad sobre el escenario.

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