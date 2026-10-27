Yo Soy Castings 2026: ¡”Rodrigo Tapari” arrancó con nervios y el jurado no lo perdonó!

Víctor Bazán vino a imitar a “Rodrigo Tapari”, vocalista de el grupo argentino “Ráfaga”, con la canción “Muero de frío”. El participante contó que su imitación lo llevó por muchas ciudades de la Sierra y el jurado tuvo expectativas en su audición. En el transcurso de su presentación, tuvo cierta evolución en el que pudo librarse de los nervios poco a poco.

Así lo reconoció Ricardo: “Si tuviera que juzgar tu audición, me gustaría hacer un corte a la mitad, porque todo el primer minuto, no he visto ni he escuchado nada. Era como tímido, con el volumen bajito (…) La segunda mitad cuando llegamos al coro, se empezó a escuchar una voz más parecida, se vio más tu aplomo”. Por lo que, dijo que “no” debido a que en general le pareció una interpretación “débil” del personaje.

Por otro lado, Cachín valoró más su segunda parte y le dio el primer “sí”. Con la decisión final, Jely se sinceró: “Yo no he disfrutado la audición, porque tu has estado (…) como con muy poca convicción”, dejando en claro que se merece pasar con una buena imitación y le dio el segundo “no” que no le permitió avanzar de ronda.

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