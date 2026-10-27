Yo Soy Castings 2026: ¡”Ruth Karina” sorprendió a Jely con su vestuario y llegó con la bendición de la artista!

Lesly Bacorena vino a cantar y bailar como “Ruth Karina” con el tema “Ven a Bailar”. Apenas entró al set, su espléndido vestuario sorprendió al jurado, en especial a Jely, quien preguntó con emoción: “¡¿Viene de mi tierra?!”. En efecto, la participante confirmó que vivió dos años en la Selva, en específico en Tarapoto, y que pudo viajar a Iquitos y Pucallpa. Contó que la gente de la Selva fue quien la animó a participar del programa. Incluso conoció a la propia artista a la que imita, quien le dio su bendición. Aquello es una buena señal, tal como lo indicó la conductora Alicia Mercado.

Al iniciar su presentación, demostró toda la experiencia adquirida e hizo disfrutar a Jely. En el momento de la devolución, Ricardo comentó que le gustó su actuación, pero que debe aprender a dosificar su energía, ya que por momentos no llegó con aire suficiente para cantar la parte final de las frases. Finalmente, le dijo que “sí”, al igual que Jely y Cachín.

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