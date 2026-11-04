Yo Soy Castings 2026: “Sabrina Carpenter” no pasó, pero Morán le dio el pase como “mejor público”

Valeria Benvenuto vino a imitar a “Sabrina Carpenter”. Antes de su presentación, el jurado trató de adivinar el personaje al que venía a imitar. Entre las pistas que dejó la participante, la que más llamó la atención fue que la suelen comparar con Susy Díaz. Sin saber quién podría ser, le dieron pie para iniciar su audición.

Al terminar de escuchar, Ricardo Morán dijo: “Jely, va a hablar para impedir que yo hable”. Jely Reátegui buscó criticar de manera amable: “Falta…”, y Ricardo agregó: “Todo”. Sobre su imitación, el jurado estuvo de acuerdo en que no fue una buena presentación.

A pesar de ello, Ricardo le dijo: “Al contrario, nosotros te calificamos y te damos el pase como público”. Así se ganó el calificativo de “mejor público”, ya que como imitadora no avanzó a la siguiente ronda de Yo Soy.

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