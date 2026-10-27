Yo Soy Castings 2026: “Vicentico” convenció por su timbre, pero deberá “argentinizar” su imitación

Juan Calle vino a imitar a “Vicentico”, vocalista de la banda “Los Fabulosos Cadillacs”, con la canción “Manuel Santillán, el León”. Al inicio de su presentación, hasta Alicia Mercado se sorprendió con su parecido en la voz, y el jurado reconoció esa virtud en su timbre. Sin embargo, el resto de los aspectos de la imitación pusieron en duda su pase a la siguiente ronda.

Con el fin de entender su forma de cantar, Ricardo Morán preguntó: “¿Qué es lo que habitualmente te piden cantar? ¿Cosas de Vicentico u otras cosas?”. El participante respondió que generalmente canta música tropical, merengues o cumbias. Así, Ricardo entendió que su energía y actitud no corresponden a las de “Vicentico”, tanto en el canto como en el baile. A pesar de ello, el timbre pesó más y le dio el primer “sí”.

Lo mismo ocurrió con Jely Reátegui, quien le dejó una tarea para su próxima presentación: “argentinizar” su imitación. Con ello, dio el segundo “sí”.

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