Yo Soy Castings 2026: Vuelve como Pedro Fernández y sorprende al jurado
Alexander pisó nuevamente el escenario de Yo Soy para buscar una oportunidad en la competencia como el cantante mexicano Pedro Fernández. Tras un paso anterior marcado por la timidez, el participante retornó al programa con un evidente cambio de actitud y una propuesta estética más trabajada para convencer al jurado.
Según compartió en el set, las recomendaciones de su entorno cercano fueron determinantes para este segundo intento. “Tenía que botar los nervios, eso me dijo mi familia”, reveló sobre los consejos recibidos antes de volver al casting. En esta ocasión, el participante se mostró con mayor seguridad en escena, al punto de hacer bailar en vivo al conductor Franco Cabrera mientras interpretaba uno de los éxitos del artista ranchero.
Ricardo Morán reconoció el cambio de postura y el nivel de energía a comparación de su primera presentación, otorgándole la aprobación necesaria para que Alexander continúe avanzando en el programa.
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