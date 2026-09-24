Yo Soy Conciertos 2026: “Cheo Feliciano” alcanzó su mejor versión con “Yo No Soy Un Ángel”

Stefhano Silva encantó interpretando a “Cheo Feliciano” con el tema “Yo No Soy Un Ángel”. Con más ritmo y sabor que nunca, interactuó con el público y fascinó con su actuación en la noche de conciertos. El jurado estuvo atento a su participación y le dio la siguiente devolución.

Carlos Alcántara le dijo: “Has necesitado tres presentaciones para encontrar a Cheo Feliciano. Este es Cheo Feliciano. Esta es tu mejor versión”. Con ello, dejó en claro que fue su mejor noche en conciertos para el jurado y valoró el esfuerzo del participante por alcanzarla.

Óscar López Arias comentó que su voz tiene mucha presencia, y lo felicitó por la picardía y el carisma natural que mostró en el escenario.

Finalmente, Ricardo Morán señaló que la canción elegida tuvo, en su primera mitad, varios cambios de melodía que Stefhano pudo resolver de forma más limpia. Felicitó la increíble presentación, aunque le recordó que todavía existe margen de mejora.

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