Yo Soy Conciertos 2026: ¡”Adrián Barilari” interpretó “Aún Estás En Mis Sueños” en la nueva noche de la competencia!

“Mr. Nick” interpretó a “Adrián Barilari” con la canción “Aún Estás En Mis Sueños”. Con todo el talento que lo caracteriza, el joven participante sorprendió con su nivel de canto; sin embargo, el jurado fue muy exigente con la interpretación, ya que considera que tiene un gran potencial por desarrollar, y señaló las siguientes observaciones.

Carlos Alcántara comentó que aún no logra transmitir el peso escénico del personaje, y mencionó: “No todo puede ser la potencia, la gran voz que tienes, tienes que emocionarnos también”. Para ello, le recomendó trabajar la expresión corporal y la fuerza interpretativa, poniéndose en el lugar de cómo imagina al artista original.

Óscar López Arias consideró que el participante tiene una voz privilegiada, por lo que merece explotar mucho más que una imitación, y le dejó una lección sobre la importancia de cuidar su herramienta vocal fuera de la competencia, por el talento que puede desarrollar como cantante.

Finalmente, Ricardo Morán apreció su buena técnica en la canción, aunque consideró que debe entregar más en el escenario, ya que su personaje debe transmitir también a través de lo que ve el público, no solo de lo que escucha. Le pidió dejar de ser un personaje de “radio” para convertirse en uno de “televisión”.

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