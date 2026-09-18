Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Alex Lora” hace vivir el rock and roll con el tema “Vicioso”

José Ramos impresionó e hizo vivir el rock and roll interpretando a “Alex Lora”, con el tema “Vicioso“, dentro de Yo Soy. Su presentación logró hacer mover y saltar a la gente, al punto que Cachín y Lita Pezo terminaron bailando en su sitio contagiados por la vibra del imitador. Tras el tremendo espectáculo, el jurado le compartió sus comentarios.

Lita Pezo resaltó que su imitación de “Alex Lora” se ve muy natural y que va encaminada a un gran éxito en la competencia, siempre que mantenga el esfuerzo y el trabajo.

Ricardo Morán, por su parte, no dudó en decir: “Acabamos de ver el primer gol de esta noche“, destacando su voz raspada y la gran intensidad física con la que se movió en el escenario, aunque le sugirió matizar esa intensidad vocal para que no se sintiera como una actuación plana.

Además, tuvo una observación particular sobre un pequeño peluche colgado en su guitarra: José le explicó que era en honor a su hijo, algo que Ricardo respetó, pero le advirtió que debía separar al personaje de la persona y concentrarse por completo en el papel.

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