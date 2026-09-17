Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitador de Miki González explota de energía cantando “Lola”!

Juan Paredes se presentó como el cantautor hispanoperuano Miki González y ofreció una actitud exacerbante y desenfrenada en el escenario, cantando el tema “Lola” dentro de Yo Soy. El jurado analizó su puesta en escena y encontró puntos a favor y en contra, los cuales compartió al final de la presentación.

Maricarmen Marín fue clara al señalar: “Nos hemos quedado en la forma y no en el fondo del personaje“. Con esto se refería a que le faltó capturar la esencia del artista, algo difícil de transmitir para cualquier imitador. Reconoció que sus movimientos, expresiones, energía y mirada se acercan bastante al original, pero que a veces resulta impreciso y pierde el parecido con Miki González.

Ricardo Morán, por su parte, le comentó que debe contener mejor la energía que explota en el escenario, ya que eso puede generar desorden durante la presentación y provocarle problemas para dirigirse a la cámara correcta o mantener una buena posición. Además, le aconsejó trabajar su resistencia física, pues al tratarse de una actuación tan demandante, se llegan a escuchar respiraciones en el micrófono.

¿Logrará Juan controlar mejor esa energía en su próxima presentación? ¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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