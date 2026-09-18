Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Ricky Martin” enciende el escenario con “Livin’ la Vida Loca”

Favio Enríquez fascinó al público y al jurado de Yo Soy con su eufórica imitación de “Ricky Martin”, cantando “Livin’ la Vida Loca“. El jurado de la competencia se contagió de la alegría y energía de la presentación, y al término de esta compartió sus comentarios con el imitador.

Carlos Alcántara quedó encantado con la imitación y todo el show que hizo parar de sus asientos a los presentes, felicitándolo por su desempeño.

Lita Pezo también disfrutó de su energía, aunque le sugirió desbordar un poco más de actitud y ser más pícaro, ya que reconoció que por momentos logró esa vibra, pero debe mantenerla firme durante toda la canción.

Ricardo Morán confirmó lo dicho por sus compañeros y agregó que Favio debe adueñarse del escenario, proyectando una imagen de capitán del elenco, con más seguridad y entrega.

¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!