Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitadora de “Camila Cabello” encantó al jurado con su presentación!

Andrea Valverde se lució con su canto y baile en su imitación de la cantante Camila Cabello, interpretando uno de sus temas más populares, “Havana“, en el escenario de Yo Soy. Junto a un grupo de baile que la acompañó, tuvo una gran performance que fue reconocida por el jurado de la competencia.

Maricarmen Marín destacó su parecido físico con la artista y su destreza con los pasos de baile, aunque le comentó que puede seguir afinando el timbre de Camila Cabello para acercarse aún más, ya que considera que tiene un enorme potencial.

Ricardo Morán, en cambio, señaló que en algunos momentos del baile y del movimiento en el escenario se percibieron ciertas desafinaciones, aunque reconoció que es muy sólida en las notas altas. Además, le pidió que redireccionara su actuación hacia algo que se asemejara más al estilo de una estrella pop como Camila Cabello.

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