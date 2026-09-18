Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de “Laura Pausini” debuta en conciertos con el tema “Víveme”

Gracia Gómez interpretó a “Laura Pausini” con el tema “Víveme” y se presentó por primera vez en los conciertos de esta temporada de Yo Soy. El público demostró su apoyo a la imitadora, mientras que el jurado le compartió algunas observaciones para pulir su próxima presentación.

Lita Pezo le recomendó confiar más en ella misma y usar su herramienta vocal con más seguridad y ligereza, ya que si bien tuvo un buen inicio, conforme avanzaba la canción fue decayendo y desconectándose de la letra.

Carlos Alcántara coincidió con esa observación y le pidió que aumentara la confianza en su capacidad para cantar, entregándose más a la canción para transmitirle al público lo que quiere contar.

Ricardo Morán, por su parte, señaló que la mayor oportunidad de mejora está en los “graves”, donde se le va el volumen de la voz, y que debe practicar más, ya que conforme avanzaba el tema fue presentando algunas desafinaciones, aunque reconoció que tiene margen para pulir su imitación.

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