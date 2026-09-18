Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de “Yola Polastri” reviste el escenario de nostalgia con “La Chica de la Tele”

En esta tercera noche de conciertos de Yo Soy, Mariella Montes cantó y bailó como la gran “Yola Polastri”, interpretando su tema más popular, “La Chica de la Tele“. Junto a todo un elenco lleno de color y energía, ofreció una gran interpretación que a más de uno le sacó una sonrisa de nostalgia por lo que representa la artista, y el jurado no dudó en comentar positivamente sobre su presentación.

Carlos Alcántara destacó que su timbre al hablar es increíble, y solo le sugirió sumar un poco más de ligereza a su canto, aunque dejó claro que le encantó la presentación.

Lita Pezo, por su parte, le comentó que podría oscurecer un poco la voz para entrar más a detalle en el personaje, aunque en general vio a una “Yola” magnífica, que poco a poco irá perfeccionando esa particular conexión con los niños.

Ricardo Morán también la felicitó por su voz hablada, al punto de que se le puso la piel de gallina de lo parecida que sonaba. Lo único que le señaló fue un ligero temblor en la voz, algo que le llamó la atención dada su buena condición física, por lo que le recomendó buscar otras formas de respiración que la ayuden con ese detalle.

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