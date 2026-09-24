Yo Soy Conciertos 2026: “Jesse & Joy” fascinaron al jurado con “La de la mala suerte”

Sandra Saldaña y Juanmi Ruiz interpretaron al dúo musical “Jesse & Joy”, cantando el tema “La de la mala suerte”. La canción elegida permitió apreciar en su totalidad la capacidad vocal de “Joy”. Con la guitarra en la mano y el acompañamiento musical de la banda, Sandra se lució en los escenarios de los conciertos de la competencia, buscando convencer al jurado. Luego de ello, recibió los siguientes comentarios sobre su presentación.

Óscar López Arias observó que tuvo algunos problemas de dicción al inicio, aunque fue mejorando conforme avanzaba la canción, y señaló que en general le encantó el performance del dúo.

Carlos Alcántara destacó el nivel y la calidad de imitación de Sandra, felicitó su actuación en el personaje y no tuvo ninguna observación adicional para mejorar.

Ricardo Morán comentó que cantó de forma muy “airosa” al inicio, lo que provocó el problema de dicción mencionado por Óscar López Arias. Sin embargo, consideró que gracias a ello la imitación mejoró según su preferencia, y agradeció el excelente desempeño de la participante.

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