Yo Soy Conciertos 2026: ¡Noche de tensión! Ellos son los tres primeros sentenciados de la temporada

La tensión llegó a su punto máximo en Yo Soy en la ronda de sentencia. El jurado tomó una decisión y definió el destino de los participantes, dejando a tres competidores en sentencia y salvando a cinco de las imitaciones más destacadas de la noche.

Los imitadores de Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Jesse & Joy, Manuel Medrano y Sean Paul aseguraron su continuidad en el programa. Por otro lado, Sandro (Miguel Quito), ‘Zambo’ Cavero (Toni Ward) y Elvis Presley (Alvaro Daniel) son quienes no lograron convencer al jurado con sus interpretaciones y se convirtieron oficialmente en los primeros sentenciados de la temporada.

¿Lograrán salvarse de la noche de eliminación?

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