The Jacksons extienden su preventa en Lima: entradas con precio especial estarán disponibles hasta el 21 de setiembre

La agrupación que inició su historia como The Jackson 5 y fue la cuna artística de Michael Jackson llegará por primera vez al Perú. Jackie y Marlon Jackson se presentarán el martes 15 de diciembre en Costa 21, San Miguel.

Lima, setiembre 2026. La expectativa por el primer concierto de The Jacksons en Lima continúa creciendo. Por ello, la etapa de preventa de entradas se extiende hasta el lunes 21 de setiembre, brindando a los seguidores de la legendaria agrupación una nueva oportunidad para asegurar sus entradas a precio especial a través de Teleticket.

La cita será el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, San Miguel, en un espectáculo presentado por Sound Music Entertainment, donde el público peruano podrá disfrutar en vivo de Jackie Jackson y Marlon Jackson, integrantes originales de una agrupación cuya historia comenzó a finales de los años 60 como The Jackson 5.

Con una trayectoria que forma parte de la historia de la música popular, The Jacksons llegan a Lima para reencontrarse con varias generaciones de seguidores y celebrar un repertorio que incluye clásicos como “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There”, “The Love You Save” y “Can You Feel It”.

La llegada de The Jacksons representa además la oportunidad de volver a escuchar en vivo las canciones que marcaron los primeros años de la carrera de Michael Jackson, quien junto a sus hermanos alcanzó fama mundial como integrante de The Jackson 5 antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música.

Preventa extendida hasta el 21 de setiembre. Los precios especiales son:

Zona Preventa

7 al 21 de setiembre Venta general

22 de setiembre al 15 de diciembre Jackson Welcome Drink

Acceso prioritario + welcome drink S/ 495 S/ 605 Zona Jackson S/ 405 S/ 495 Zona ABC S/ 315 S/ 385 Zona General (Stand up) S/ 162 S/ 198

Personas con discapacidad: precios especiales de S/495 para Jackson Welcome Drink y S/ 405 para Zona Jackson, vigentes del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar stock.

La Zona Jackson Welcome Drink incluye acceso prioritario y welcome drink; la Zona Jackson cuenta con asientos numerados; la Zona ABC, con asientos sin numerar; y la Zona General es modalidad stand up.

Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Así, un legado que marcó generaciones llega al Perú. El próximo 15 de diciembre, Costa 21 será escenario del primer encuentro de The Jacksons con el público peruano, en una noche que promete reunir música, nostalgia y los grandes éxitos de una agrupación que forma parte de la historia del pop mundial.