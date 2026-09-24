Yo Soy Conciertos 2026: “Sandro” se entregó por completo a la emoción con “El Maniquí”

Miguel Quito interpretó a “Sandro” con la canción “El Maniquí”. Con una tremenda puesta en escena, llena de maniquíes que aportaron dramatismo y simbolismo al tema musical, Miguel se entregó completamente al personaje y a la letra, terminando arrodillado por la actuación. Ante ello, el jurado compartió las siguientes observaciones.

Carlos Alcántara opinó que el participante entraba y salía de la emoción, lo que provocó que el sentimiento dominara la imitación por encima del control de la canción, señalando que, por momentos, no se entendía bien lo que esta contaba.

Óscar López Arias sintió la emotividad del tema, aunque tampoco logró comprender del todo lo que ocurría en la historia. Coincidió con Cachín en que el participante se dejó llevar por el impulso de transmitir sentimiento.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que la “forma” estuvo excelente, pero faltó trabajar más el “contenido”. Consideró que era una canción en la que Miguel podía aprovechar toda la gama de herramientas artísticas que tiene para lucirlas en el escenario.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!