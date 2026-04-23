Yo Soy GRANDES BATALLAS: Alejandra Guzmán dejó la competencia tras victoria del Pájaro Gómez

La nueva jornada comenzó con un resultado inesperado. El Pájaro Gómez retó a la consagrada Alejandra Guzmán y logró imponerse, asegurando su lugar en la competencia.

Con una presentación llena de actitud y energía, el retador convenció al jurado y se quedó con la silla. La decisión marcó la salida de una de las participantes más sólidas de la temporada.

Tras el resultado, Alejandra Guzmán se despidió del programa con un emotivo mensaje. “Agradezco la oportunidad de Yo Soy… me dio la oportunidad de estar con mi familia nuevamente y hacer lo que me gusta”, expresó, visiblemente conmovida.

También tuvo palabras para el equipo. “Gracias a toda la gente de producción por abrirme su corazón… siempre nos tratan con mucho cariño”, añadió, destacando el apoyo recibido durante su paso por el programa.

La eliminación dejó un momento emotivo en el escenario, mientras el Pájaro Gómez celebra su ingreso a la competencia y el inicio de un nuevo camino en Grandes Batallas.

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