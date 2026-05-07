Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez venció a Carmencita Lara en una de las batallas más parejas de la noche!

La batalla entre Andy Montañez y Carmencita Lara dejó una de las presentaciones más reñidas de la noche en “Yo Soy Grandes Batallas”.

Tras escuchar ambas interpretaciones, el jurado coincidió en que fue un duelo muy parejo. Incluso destacaron el gran nivel mostrado por Carmencita Lara, señalando que logró una de sus mejores presentaciones dentro de la competencia.

El jurado elogió el color vocal y la interpretación de la imitadora, aunque señaló algunos momentos de cansancio en la voz y ciertas dificultades en los agudos. Aun así, resaltó su presencia escénica y el compromiso con el personaje.

Por su parte, el jurado también reconoció el crecimiento del imitador de Andy Montañez. El jurado aseguró que esta fue su mejor presentación hasta el momento, debido a que volvió a disfrutar sobre el escenario y dejó atrás la tensión con la que se le había visto en otras galas.

Aunque Jelly Reátegui votó por Carmencita Lara, los demás integrantes del jurado eligieron a Andy Montañez, quien terminó quedándose con la silla de consagrado por 2 votos a 1.

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