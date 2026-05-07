Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez derrotó a Yosimar tras una intensa batalla!

La batalla entre Yosimar y Pájaro Gómez estuvo marcada por los elogios del jurado y un duelo muy parejo sobre el escenario.

Tras la presentación del imitador de Yosimar, el jurado resaltó la consistencia del participante y aseguró que se trata de “una muy buena versión” del salsero. Incluso, el jurado debatió sobre pequeños detalles técnicos relacionados con la nasalidad en la voz del personaje.

Por su parte, Cachín discrepó con algunas observaciones hechas por sus compañeros y afirmó que el imitador tiene “una imitación súper parecida, casi exacta” a Yosimar. Además, destacó su lenguaje corporal, el manejo del escenario y el color vocal.

En tanto, el consagrado Pájaro Gómez volvió a demostrar experiencia y seguridad sobre el escenario. Aunque el jurado señaló que las canciones más conocidas comienzan a agotarse dentro de su repertorio, reconocieron que sostuvo la interpretación con profesionalismo y emocionalidad.

Finalmente, tras la votación, el jurado decidió que el Pájaro Gómez continúe en competencia y conserve su silla de consagrado.

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