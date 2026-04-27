Yo Soy GRANDES BATALLAS: Batalla de Pedros terminó con triunfo de Pedro Infante

La última batalla enfrentó a Pedro Suárez-Vértiz y Pedro Infante en un duelo que terminó con victoria del consagrado. Ambos participantes presentaron sus interpretaciones, pero finalmente el jurado eligió a Pedro Infante.

Pedro Infante interpretó “Deja que salga la luna”, mientras que Pedro Suárez-Vértiz apostó por uno de los éxitos del rock peruano. Tras las presentaciones, el jurado destacó fortalezas y observaciones para ambos concursantes.

Sobre Pedro Infante, señalaron: “Comunicas mucho con tu voz y con tu mirada y eso es una herramienta muy importante”, aunque también indicaron que faltó mayor entrega escénica.

En cuanto a Pedro Suárez-Vértiz, reconocieron evolución. “Ha habido crecimiento y eso normalmente no ocurre”, comentaron. Sin embargo, remarcaron aspectos pendientes como la dicción, el aire y una interpretación más libre sobre el escenario.

También mencionaron que faltó explotar la esencia del artista: “Pedro Suárez-Vértiz en el escenario era muy rock, muy sensual”.

Finalmente, tras la votación, la pizarra se inclinó por unanimidad hacia el consagrado: Pedro Infante.

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