Yo Soy Grandes Batallas: ¡Conoce CÓMO VOTAR GRATIS por tu consagrado favorito!

La GRAN SEMANA FINAL de Yo Soy Grandes Batallas llegó y el público tiene el poder de decidir quién se convertirá en el gran campeón de la temporada 2026. En competencia continúan los nueve consagrados: Marcello Motta, Gustavo Cerati, Mon Laferte, José Feliciano, Pedro Infante, El Pájaro Gómez, Marciano Cantero, Raphael y Julio Iglesias.

Si quieres que tu favorito gane, aquí te contamos de manera sencilla cómo votar desde tu celular.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al consagrado al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran final de Yo Soy Grandes Batallas y apoya a tu consagrado favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy Grandes Batallas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy Grandes Batallas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy Grandes Batallas” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK a partir de las 7:30 p.m!