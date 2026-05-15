Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Denisse Guerrero sorprendió al retar a José Feliciano!

Karina Idol volvió con una misión clara: demostrar que todavía tiene cuentas pendientes con el escenario. La imitadora de Denisse Guerrero recordó que estuvo a solo un paso de la gran final en la primera temporada del 2025 y aseguró que esta vez no piensa irse sin una silla de consagrada.

Durante su video de presentación, la participante dejó en claro la seguridad que tiene en su personaje y hasta mencionó el especial reconocimiento que recibió de la verdadera Denisse Guerrero al compartir escenario con ella en un concierto. Con esa confianza, decidió retar nada menos que a José Feliciano.

La elección sorprendió a todos en el set, ya que José Feliciano recién se había integrado como consagrado tras una destacada participación. Sin embargo, Denisse Guerrero no dudó y afirmó que venía dispuesta a “hacer temblar el escenario” con una de las canciones más recordadas de Belanova.

La batalla prometió convertirse en una de las más llamativas de la noche, ya que enfrentó a dos estilos completamente distintos: el pop melancólico de Denisse Guerrero contra la experiencia y fuerza interpretativa de José Feliciano, quien deberá salir a defender su lugar como nuevo consagrado.

Ahora solo queda esperar la presentación de José Feliciano y el veredicto final del jurado para conocer quién logrará quedarse con la silla.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!