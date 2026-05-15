Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero y el Pájaro Gómez protagonizan un intenso duelo!

Antes de salir a cantar, Marciano Cantero y el Pájaro Gómez protagonizaron una divertida entrevista en la que dejaron en claro que, aunque comparten el mismo género musical, cada uno representa una generación distinta dentro del programa.

Durante la conversación previa, el Pájaro Gómez bromeó con el tema de la experiencia y rechazó que lo llamen “abuelito” dentro de la competencia. Incluso mencionó entre risas a históricos participantes como Carlos Burga y Tony Cam, asegurando que todavía se mantiene dentro de “la juventud” del programa.

Por su parte, Marciano Cantero destacó que esta batalla debía ganarla quien mejor se desenvolviera en el escenario. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente quién quería quedarse con la silla, respondió con humor: “Marciano Gómez”, mientras que su rival contestó: “El pájaro cantero”.

Además, ambos explicaron cuáles consideran que son sus fortalezas para quedarse en competencia. Marciano Cantero aseguró que tiene más repertorio para seguir mostrando la esencia de Enanitos Verdes, mientras que el Pájaro Gómez confesó sentirse mucho más relajado y seguro gracias a toda la experiencia acumulada en anteriores batallas.

Luego de la entrevista, Marciano Cantero salió al escenario para ganarse su lugar en el desempate con una intensa interpretación.

Ahora, todo queda listo para la presentación del Pájaro Gómez y el esperado veredicto del jurado, que definirá cuál de los dos imitadores logrará quedarse con la silla de consagrado.

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