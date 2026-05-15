Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero venció al Pájaro Gómez y le arrebató la silla!

El esperado desempate entre Marciano Cantero y el Pájaro Gómez finalmente tuvo un ganador. Luego de una intensa batalla cargada de rock y nostalgia, Marciano Cantero logra imponerse.

Durante las devoluciones, el jurado destacó el enorme crecimiento que ha tenido el retador desde su participación en la temporada regular. Incluso señalaron que ahora muestra una representación mucho más madura de Marciano Cantero, con mayor seguridad en escena y un dominio vocal mucho más sólido.

Además, remarcaron que el imitador logró desenvolverse con naturalidad en los agudos y que ya no transmite tensión al enfrentar las partes más complicadas de las canciones. También resaltaron la química que tiene con su banda y la manera en que ha aprendido a interactuar con las cámaras y el público.

Por otro lado, el Pájaro Gómez volvió a recibir elogios por su carisma y su capacidad para resolver canciones complejas en poco tiempo. El jurado incluso lo calificó como “el mártir de la competencia”, debido a la rapidez con la que aprende nuevos temas para defenderlos sobre el escenario.

Sin embargo, también señalaron que gran parte del encanto que transmite el personaje proviene del propio Jonathan, quien ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su simpatía y presencia escénica en cada presentación.

Finalmente, tras una votación dividida al inicio, terminaron inclinándose por Marciano Cantero.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!