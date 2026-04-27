Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Duelo de clásicos! Leonardo Favio desafió a Raphael

La nueva jornada comenzó con el ingreso del retador Leonardo Favio, quien llegó decidido a enfrentar al consagrado Raphael en la primera batalla de la noche.

Antes de revelar su elección, el participante dejó clara su intención. “Leonardo Favio necesita el sentimiento. El sentimiento y poesía de Leonardo Favio necesita esa silla”, expresó frente al jurado y al público.

Luego confirmó su decisión: “Esta noche reto a Raphael”, desatando uno de los enfrentamientos más esperados de la gala.

Para defender su propuesta, el imitador interpretó el tema “O quizás simplemente le regale una rosa”, apostando por el romanticismo característico del artista argentino. La presentación estuvo marcada por la nostalgia y la carga emocional del personaje.

Posteriormente, Raphael respondió al desafío con “Estuve enamorado”, iniciando así una batalla entre dos estilos icónicos de la música en español.

El primer versus del día dejó al público expectante por la decisión del jurado, en un duelo donde el sentimiento y la interpretación fueron protagonistas.

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