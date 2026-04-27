Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Duelo musical entre Charlie Cardona y Marcelo Motta!

La tercera batalla de la noche tuvo como protagonista a Charlie Cardona, quien regresó al escenario luego de cinco años para retar a Marcelo Motta en un duelo cargado de emoción.

Antes de presentarse, el imitador aseguró sentirse feliz por volver. “Han pasado ya cinco años de la última vez que vine y me siento contento… desde que llego me siento en casa”, comentó. Además, dejó claro su objetivo en la competencia. “Vamos a dejarlo todo en el escenario y darle un bonito espectáculo a la gente que nos ve esta noche”, afirmó.

Al momento de elegir, no dudó en señalar a su rival. “Esta noche reto a Marcelo Motta”, anunció, generando expectativa por la batalla.

Charlie Cardona interpretó “Por Retenerte”, desatando la nostalgia entre el público, mientras Marcelo Motta respondió con “Una canción por Dios”, mostrando potencia y sentimiento en el escenario. Con dos presentaciones sólidas, la competencia sumó otro enfrentamiento de alto nivel entre consagrados y retadores.

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