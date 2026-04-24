Yo Soy GRANDES BATALLAS: El desempate entre Gloria Trevi y Pedro Infante tuvo ganador

La jornada cerró con el desempate entre Gloria Trevi y Pedro Infante, luego del empate registrado el día anterior. Ambos regresaron al escenario decididos a quedarse con la victoria, pero finalmente el consagrado logró imponerse.

El jurado reconoció la entrega de Gloria Trevi, aunque también marcó observaciones técnicas. Mauri destacó que “es muy buena”, pero señaló que debió quedarse solo con una canción. Jely valoró que llegó “con todas las ganas de quedarse”, aunque recomendó trabajar más matices para no gritar. Ricardo añadió que “canta muy bien”, pero que el exceso de energía le jugó en contra y debió bajarle intensidad.

En el caso de Pedro Infante, los elogios fueron contundentes. Mauri afirmó que “los momentos que hace se quedan en su alma”, mientras Jely destacó que sintió mucho amor y que interiorizó la letra. Ricardo fue más allá y señaló que enfrentó una canción “llena de trampas”, pero “no falló en nada”.

Finalmente, el jurado eligió a Pedro Infante, quien se quedó en competencia tras una presentación que fue considerada como la mejor de su paso por el programa.

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