Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez dio el batacazo y eliminó a Gilberto Santa Rosa!

Mario “El Pájaro” Gómez consiguió derrotar a Gilberto Santa Rosa y avanzó a la siguiente etapa de la competencia.

Ambos participantes desataron los aplausos del público gracias a presentaciones llenas de energía, baile y conexión con el escenario, haciendo que el jurado calificara la decisión como una de las más difíciles de la noche.

Carlos Alcántara elogió especialmente el dominio escénico de ambos imitadores y aseguró que la batalla “se iba a decidir por un pelo”.

Sobre Gilberto Santa Rosa, el jurado destacó el sabor y la elegancia que transmite sobre el escenario. “Cuando cantas y bailas a la vez le pones un sabor a la salsa maravilloso”, comentó.

Mientras tanto, Mario “El Pájaro” Gómez recibió elogios por el show completo que ofreció. “Te metes al público al bolsillo y el escenario es como si fuera tu casa”, resaltó el jurado.

Por su parte, Ricardo Morán aseguró que el participante volvió a su repertorio más reconocido y recuperó el control absoluto del escenario. “Todos los problemas de las últimas presentaciones se esfumaron”, señaló.

Finalmente, tras la votación del jurado, Mario “El Pájaro” Gómez se quedó con la victoria y logró avanzar en la semana final.

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