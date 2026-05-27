Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael sacó toda su intensidad y dejó fuera a Nino Bravo rumbo a la gran final!

Raphael y Nino Bravo protagonizaron una de las batallas más intensas de la noche. Raphael regresó al escenario decidido a conseguir su revancha en la competencia y apostó por una interpretación cargada de emoción, dramatismo y potencia vocal.

Desde el inicio, el jurado destacó la entrega del imitador de Raphael. “Muy bien matizado, muy bien apoyado en las letras O y A, que hacen que Raphael tenga esa potencia”, comentaron, resaltando además la pasión y el trabajo interpretativo que mostró sobre el escenario.

Por su parte, Nino Bravo emocionó al público y fue reconocid0 por el jurado debido al control vocal, la limpieza de sus agudos y la serenidad con la que manejó toda la presentación.

“Una interpretación sublime, generosa, bien plantada, con mucha calma”, señalaron sobre su desempeño, mientras que también destacaron la vasta experiencia y dominio técnico del participante.

Sin embargo, al momento de la decisión final, el dramatismo, la intensidad y la pasión de Raphael terminaron inclinando la balanza.

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