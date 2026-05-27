Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Nino Bravo volvió por la revancha y se enfrenta a Raphael!

Nino Bravo reapareció en competencia recordando las 13 victorias que consiguió como consagrado y dejando claro que esta nueva oportunidad representa una revancha personal. “Solo volvemos los más fuertes”, comentó durante su video de presentación.

Además, recordó que ya sabe lo que significa llegar lejos dentro del programa, luego de haber alcanzado la final en la temporada de “Grandes Batallas Internacionales”. “No vine de tan lejos para perderme la mejor parte”, aseguró el imitador.

Ya sobre el escenario, Nino Bravo interpretó “Libre”, uno de los temas más emblemáticos del cantante español, emocionando al público con una presentación cargada de potencia y dramatismo.

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