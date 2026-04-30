Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se impone con emoción y técnica en una batalla que tocó la nostalgia!

La noche estuvo cargada de sensibilidad y recuerdos con un enfrentamiento que apeló directamente a la memoria musical del público. El imitador de Salvatore Adamo ofreció una presentación correcta, destacando por su calidez vocal y la intención romántica del tema. Sin embargo, el jurado coincidió en que aún existen aspectos técnicos por pulir, especialmente en la construcción más sólida del personaje y el manejo del timón interpretativo.

Por su parte, Raphael volvió a hacer gala de su experiencia y dominio absoluto del escenario. Su presentación no solo fue impecable en lo vocal, sino también profundamente emotiva, logrando transportar al jurado a la esencia original de la canción. La interpretación evocó recuerdos y reforzó el poder narrativo de la música romántica.

El jurado destacó que, en esta etapa de la competencia, los detalles técnicos son determinantes. Aunque ambos ofrecieron una presentación sólida, la precisión, el control y la intensidad emocional de Raphael terminaron inclinando la balanza a su favor.

Con votación unánime, Raphael se queda en la silla de consagrado, reafirmando su lugar como uno de los competidores más fuertes de la temporada.

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