Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta se mantiene firme y vence a Madonna en una batalla exigente!

El escenario enfrentó a dos propuestas muy distintas: la energía pop de Madonna frente al sello rockero del consagrado Marcello Motta.

La imitadora de Madonna asumió un reto complejo al interpretar a un ícono global que exige actitud, irreverencia y presencia escénica. El jurado valoró su energía y la fidelidad en ciertos detalles del personaje, destacando una presentación correcta y bien trabajada. Sin embargo, coincidieron en que faltó mayor atrevimiento y fuerza para elevar la performance a otro nivel.

Por su parte, Marcello Motta volvió a mostrar por qué es uno de los competidores más sólidos de la temporada. Su interpretación fue destacada por la precisión vocal, el manejo de la guitarra y, especialmente, por momentos musicales como sus solos en vivo, que lograron conectar con el público y el jurado.

Además, se resaltó su capacidad para ejecutar recursos complejos con naturalidad, manteniendo siempre el control escénico y transmitiendo autenticidad en cada intervención.

La decisión fue clara: Marcello Motta recibió los votos del jurado y conserva su silla de consagrado, reafirmando su constancia en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!