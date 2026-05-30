Yo Soy Grandes Batallas Final 2026: Raphael cerró la primera ronda de presentaciones con “Como yo te amo”

Raphael fue el quinto y último finalista en presentarse en la primera ronda de la gran final de Yo Soy: Grandes Batallas 2026. El imitador emocionó al público interpretando “Como yo te amo”, una canción cargada de intensidad y sentimiento.

Tras su presentación, el jurado destacó su evolución artística y el cariño que ha logrado despertar en el público. Mauri señaló que al inicio lo sintió “un poco sobreexaltado a nivel emocional”, pero resaltó cómo tomó el control y terminó despegando. “Me encantó el final y celebro el amor que la gente te tiene”, comentó.

Jely también tuvo palabras emotivas y aseguró que ya es una persona exitosa. “Tienes gente que te ama y una carrera que seguirá creciendo cada vez más por tu determinación y talento”, expresó.

Por su parte, Cachín recordó que no siempre ganar significa quedar primero. “Quizás tu derrota de la primera temporada no fue una derrota”, señaló, destacando cuánto ha crecido desde entonces.

Finalmente, Ricardo comparó su talento con “un Ferrari” en canto, imitación y actuación, asegurando que con paciencia y experiencia logrará dominar aún más sus emociones sobre el escenario.

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