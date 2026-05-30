Yo Soy Grandes Batallas Final 2026: Pedro Infante conquistó la final con una actuación inolvidable

Pedro Infante fue el cuarto finalista en subir al escenario de Yo Soy Grandes Batallas 2026, interpretando el clásico “Me cansé de rogarle”, una presentación que emocionó profundamente al jurado.

Tras el show, Cachín Alcántara destacó el nivel interpretativo del participante. “Qué nivel de actuación, maravillosa presentación”, comentó.

Jely Reátegui también elogió su evolución durante la competencia. “Nunca paraste de mejorar cada día. La rompes”, expresó, además de asegurar que le gustaría verlo como Pedro Infante “en una película en blanco y negro”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Mauri Stern, quien se mostró profundamente conmovido. “Logras en mí una emoción que me hace sentir privilegiado”, dijo. Además, destacó su humildad, luz y conexión con el público. “Eres mágico y nunca te voy a olvidar”, agregó.

Finalmente, Ricardo Morán recordó uno de sus momentos favoritos del programa. “Uno de los momentos más gratos que me dio Yo Soy fue tu victoria como Pedro Infante”, afirmó, resaltando que el participante “canta, actúa y es igual a Pedro Infante en todo aspecto”.

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