Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa destaca con elegancia y supera a Iván Cruz!
El escenario fue testigo de un duelo entre Iván Cruz y el consagrado Gilberto Santa Rosa, donde la consistencia terminó inclinando la balanza.
El retador mostró entrega y actitud, pero el jurado coincidió en que aún hay aspectos por trabajar en la imitación. Se señalaron diferencias en el timbre particularmente la falta de ese tono más oscuro y raspado característico de Iván Cruz, además de una menor intensidad tanto vocal como escénica.
Por su parte, Gilberto Santa Rosa ofreció una presentación sólida y elegante. Destacó especialmente en los matices más suaves, logrando una profundidad interpretativa que anteriormente se le había solicitado. Además, ejecutó con precisión momentos clave de la canción, incluyendo cambios de tono que fueron resueltos con gran nivel técnico.
La decisión fue contundente: por unanimidad, Gilberto Santa Rosa se quedó con la victoria, reafirmando su posición como uno de los competidores más fuertes.
