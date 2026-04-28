Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto se impone con elegancia y deja sin réplica a Pimpinela en una batalla intensa!

La noche enfrentó dos estilos marcados: la intensidad dramática de Pimpinela frente a la precisión interpretativa de Gilberto Santa Rosa. El resultado fue una batalla cargada de emoción, pero también de contrastes técnicos.

El dúo retador apostó por su sello característico: energía, teatralidad y una narrativa potente sobre el escenario. Sin embargo, el jurado coincidió en que la ejecución vocal se vio afectada por momentos de exceso. La velocidad de la canción, sumada a una interpretación elevada en intensidad, generó pasajes “gritados” y desajustes en afinación, especialmente en los cambios entre partes habladas y cantadas.

En contraste, Gilberto Santa Rosa dominó el escenario con una presentación que destacó por su naturalidad, control vocal y conexión emocional. Su timbre, la colocación precisa de la voz y una interpretación limpia lograron envolver tanto al jurado como al público. La calma escénica y el manejo del fraseo fueron claves para construir una actuación sólida de inicio a fin.

El jurado resaltó, además, la capacidad del consagrado para transmitir sin excesos, logrando una interpretación que fluyó con elegancia y autenticidad. Mientras tanto, aunque Pimpinela mantuvo una correcta propuesta actoral, la falta de equilibrio vocal terminó inclinando la balanza.

Finalmente, la decisión fue contundente: victoria unánime para Gilberto Santa Rosa.

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