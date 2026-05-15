Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡José Feliciano venció por unanimidad a Denisse Guerrero y sigue firme como consagrado!

Sebastián Landa volvió a demostrar por qué es considerado uno de los imitadores más sólidos de la competencia y logró quedarse con la silla de consagrado por decisión unánime.

Antes del veredicto, el jurado destacó el enorme crecimiento de Karina Idol como Denisse Guerrero. Incluso remarcaron que la presentación mostrada esta vez estaba muy por encima de anteriores interpretaciones de la misma canción dentro del programa, resaltando su evolución vocal y la seguridad que ahora transmite sobre el escenario.

Aun así, José Feliciano terminó imponiéndose gracias a una interpretación cargada de detalle técnico, emoción y dominio absoluto del personaje. El jurado elogió especialmente la afinación, el manejo del timbre y la forma en que Sebastián logra convertir cada canción en una presentación distinta y memorable.

Además, el jurado coincidió en que el consagrado viene arriesgando con canciones menos evidentes dentro del repertorio clásico de José Feliciano, pero aun así consigue “reventar el escenario” gracias a su capacidad interpretativa y su atención minuciosa a cada detalle musical.

José Feliciano recibió el respaldo total de la mesa y ganó la batalla por unanimidad, consolidándose una vez más como uno de los grandes favoritos de la temporada.

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