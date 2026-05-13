Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡José Feliciano y Gilberto Santa Rosa empataron tras una batalla que emocionó al jurado!

La batalla entre José Feliciano y Gilberto Santa Rosa terminó en empate luego de una presentación que desató elogios absolutos por parte del jurado. Los imitadores ofrecieron un espectáculo tan sólido que los jueces aseguraron no tener observaciones negativas para ninguno de los dos.

Cachín destacó la calidad musical y el nivel interpretativo mostrado por ambos imitadores. Sobre el retador, elogió especialmente su habilidad con la guitarra y la fidelidad con la que reproduce cada detalle del verdadero José Feliciano. “Escucharte tocar y verte en vivo es increíble”, comentó durante la devolución.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa también recibió una ola de halagos gracias a la delicadeza y elegancia con la que se desenvolvió en el escenario. El jurado resaltó no solo el parecido vocal, sino también la manera en la que logró incorporar los movimientos y el baile característicos del “Caballero de la Salsa”.

Jely Reátegui confesó sentirse privilegiada por presenciar una batalla de ese nivel y aseguró que parecía estar viendo un concierto privado.

Además, Ricardo Morán recordó que Sebastián Landa ya había recibido elogios del verdadero José Feliciano en un espectáculo anterior y destacó que incluso la voz hablada del imitador es prácticamente idéntica a la del cantante original. Mientras tanto, de Gilberto Santa Rosa valoró la seguridad y el dominio absoluto con el que manejó toda la presentación.

Finalmente, la votación terminó en empate y ambos participantes se retiraron ovacionados tras protagonizar una de las batallas más memorables de la temporada.

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