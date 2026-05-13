Gobierno declara emergencia sanitaria en Loreto tras muertes por tos ferina

El ministro de Salud, Juan Velasco, anunció durante una conferencia de prensa del 13 de mayo que el gobierno de José María Balcázar declaró en emergencia sanitaria a Loreto por la peligrosa transmisión de la tos ferina, enfermedad que ya se habría cobrado la vida de 60 menores.

Con eso, el Ministerio de Salud (Minsa) enfocará sus esfuerzos en brindar atención a las 15 comunidades de la provincia con el presupuesto de seis millones de soles. Además, 13 brigadas de médicos intervendrán la región por 90 días, realizando las misiones de vacunación, vigilancia epidemiológica, atención integral de salud para el manejo de casos y comunicación de riesgo.

“No vamos a permitir una muerte materna y de niños, más aún cuando el Estado ha invertido 700 millones de soles en vacunas para todos los ciudadanos del Perú”, subrayó el ministro Velasco.

Minsa suscribe compromiso para construir infraestructura de hospitales

En esa línea, el ministro Velasco agregó que, tras tomar reuniones con el gobernador de Loreto, el Minsa asumió el compromiso de construir el Centro de Salud Santa Rosa en la zona fronteriza ubicada cerca de la triple frontera.

Por otro lado, anunció que el Hospital de Apoyo Iquitos César Garayr García tendrá inauguración el 30 de junio.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7