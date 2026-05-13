Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G e Isabel Pantoja empataron tras una reñida batalla!

La batalla entre Karol G e Isabel Pantoja terminó en empate y dejó al jurado dividido tras las destacadas presentaciones de ambas participantes. La decisión reflejó el alto nivel que mostraron sobre el escenario, donde cada una defendió su personaje con seguridad y evolución artística.

Jely Reátegui elogió el crecimiento de la imitadora de Isabel Pantoja. El jurado aseguró que la participante mejoró muchísimo su interpretación y destacó especialmente el parecido vocal alcanzado durante la presentación. Sin embargo, también le recomendó seguir trabajando el aspecto actoral para enriquecer aún más su personaje.

Incluso, le sugirió estudiar películas de Pedro Almodóvar para profundizar en los gestos y movimientos característicos de las mujeres españolas. “Mira cómo actúan hasta con los dedos de la mano”, comentó Jely, resaltando la importancia de transmitir emociones desde cada detalle corporal.

Por otro lado, Karol G también recibió elogios por parte del jurado. Se destacó la dulzura, conexión con el público y seguridad escénica de la participante, asegurando que esta canción es una de las que mejor domina dentro de su repertorio.

Ricardo Moran coincidió en que ambas protagonizaron una gran batalla. Sobre Isabel Pantoja, destacó la mejora en el manejo de los graves y el crecimiento actoral que ha demostrado desde su paso por temporadas anteriores. Mientras que de Karol G valoró la solidez de la presentación, aunque sugirió perfeccionar aún más el timbre y el acento colombiano para acercarse todavía más al personaje original.

Finalmente, la votación quedó dividida y la batalla terminó en empate.

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