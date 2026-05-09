Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G sorprende y derrota a Andy Montañez en una batalla llena de energía!

La competencia sigue dejando sorpresas y esta vez fue el turno de Karol G, quien consiguió quedarse con la victoria frente al consagrado Andy Montañez.

Desde su video de presentación, la imitadora dejó claro que venía decidida a ganar. “Como buena chalaca sé que nada se consigue sin pelear”, afirmó antes de elegir al salsero como su rival. Ya sobre el escenario, interpretó un mix cargado de actitud, baile y presencia escénica, mostrando una versión mucho más segura y empoderada que en temporadas anteriores.

El jurado reconoció el crecimiento de la participante. Mauri Stern destacó su energía y presencia: “Entraste igualita, tu sonrisa es exacta, tu actitud me encanta”. Aunque señaló que otra canción habría permitido apreciar mejor el color vocal del personaje, valoró la construcción del show y el profesionalismo de la presentación.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó el cambio actoral y la confianza que mostró sobre el escenario. “Te vi empoderadísima”, comentó,

Del lado del consagrado, el jurado coincidió en que Andy Montañez tuvo algunos problemas de afinación e imprecisiones en el timbre durante ciertos momentos de la presentación.

Finalmente, tras una ajustada deliberación, la retadora logró imponerse y se quedó con la victoria, arrebatándole la silla al salsero.

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