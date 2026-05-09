Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa impone su elegancia y derrota a Don Omar!

Gilberto Santa Rosa se enfrentó a Don Omar en una batalla que mezcló salsa y reggaetón, pero terminó inclinándose claramente a favor del “Caballero de la Salsa”.

Don Omar sorprendió inicialmente al jurado gracias a su presencia escénica y al gran parecido físico con el cantante urbano. Sin embargo, los jueces señalaron que todavía debe trabajar más el flow, la cadencia y el color vocal característico del reggaetonero puertorriqueño.

“Hay una diferencia entre tu flow personal y el de Don Omar”, comentó uno de los jurados, quien además destacó que la segunda parte de la presentación perdió precisión y terminó algo atropellada.

Por otro lado, Gilberto Santa Rosa recibió elogios unánimes por una interpretación elegante y emocional. El jurado resaltó la suavidad con la que manejó la canción, el dominio absoluto del escenario y su capacidad para improvisar sonreos con naturalidad.

“Hoy has dado cátedra de cómo se debe cantar con tranquilidad en el escenario”, señalaron, mientras que Mauri confesó que la presentación le generó ternura y emoción.

Finalmente, el jurado votó de manera contundente y Gilberto Santa Rosa conservó su silla de consagrado tras imponerse con claridad en esta nueva batalla.

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