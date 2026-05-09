Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pelo Madueño busca quitarle la silla al Pájaro Gómez!

Pelo Madueño volvió al escenario dispuesto a romper el “hechizo” de los empates y quedarse finalmente con una silla de consagrado.

Tras igualar en su anterior enfrentamiento, el imitador confesó que cada vez que regresa al programa termina viviendo una definición ajustada. Sin embargo, esta vez aseguró sentirse preparado para cambiar la historia.

“Yo no he venido a jugar, he venido a quedarme”, afirmó durante su entrevista previa a la batalla, dejando en claro que llega con una nueva actitud y más confianza sobre el escenario.

Además, el participante aseguró que una de sus principales armas frente al consagrado Pájaro Gómez será la sensualidad y la forma de interpretar cada canción, resaltando la intensidad emocional característica de Pelo Madueño.

Ya en el escenario, el imitador presentó “Alma de 80´s”, una interpretación cargada de nostalgia, energía y rock peruano, conectando rápidamente con el público gracias a su actitud y presencia escénica.

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