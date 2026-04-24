Yo Soy GRANDES BATALLAS: La salsa de Gilberto Santa Rosa marcó la diferencia en el duelo

La tercera batalla de la jornada enfrentó a Servando y Florentino contra el consagrado Gilberto Santa Rosa. El duelo dejó comentarios divididos, pero finalmente la consistencia del salsero marcó la diferencia.

El jurado fue claro con los retadores. “La afinación fue dolorosa en momentos… las armonías no pegaron bien”, señalaron, apuntando a los principales errores del dúo. Aunque destacaron su energía, coincidieron en que faltó mayor precisión vocal. “Tienen mucho a favor, se parecen muchísimo… pero afinados no”, agregaron.

También hubo matices positivos. “Me divertí… mi adolescente interna se los agradece”, comentaron, recordando el impacto del dúo original.

En contraste, Gilberto Santa Rosa recibió elogios contundentes. “Es muy consistente, lo tienes bien dominado… eres un maestro y la gente te quiere”, destacaron. Además, resaltaron su estilo. “Increíble la elegancia y el sabor”, añadieron.

El consagrado también apostó por una estrategia distinta. “Es más melódico al escoger una canción más lenta”, indicaron, valorando su decisión musical.

Finalmente, la solidez interpretativa inclinó la balanza a favor de Gilberto, quien logró mantenerse en competencia.

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